6618 متقدّماً للترشح لانتخابات مجلس الشعب

تواصل لجان الترشيح في المحافظات، لليوم السادس على التوالي، استلام طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، المقررة في الثالث عشر من نيسان المقبل، فيما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن عدد الذين تقدّموا بطلبات ترشح بلغ حتى مساء اليوم السادس وقبل الأخير 6618 شخصاً في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن أعداد المتقدّمين للترشح اقتربت من الضعف أمس.

وأشار عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي نوري فارس، إلى أن اليوم السادس لاستقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب شهد إقبالاً متزايداً في أعداد المتقدمين، حيث وصل العدد أمس فقط إلى 3078 شخصاً، مشيراً إلى أن عملية استقبال الطلبات سارت بشكل انسيابي دون أي اعتراض أو شكوى.

وتوزّع المتقدمون بطلبات ترشيح الأمس، وفق فارس، بين 578 في حمص و383 في اللاذقية و264 في دمشق و177 في ريف دمشق و110 في إدلب و104 في درعا و89 في السويداء و193 في الرقة و104 في دير الزور و108 في الحسكة و101 في القنيطرة و115 في طرطوس و225 في حماة و259 في مدينة حلب و268 في مناطق حلب.

وكانت أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشعب في مختلف المحافظات وصلت، الاثنين، إلى 3540 شخصاً.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في الخامس من آذار الجاري البدء باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لمدة سبعة أيام تشمل يومي الجمعة والسبت، وذلك في مقرات الدوائر الانتخابية الخاصة بكل محافظة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.

وفي ختام جولته على مقر لجنة الترشيح في محافظة حمص، أشار القاضي حيدر رحمه، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إلى الإقبال الكبير من قبل المرشحين في المحافظة، وخاصة من فئة العمال والفلاحين، ولفت إلى مواصلة استلام طلبات الراغبين بالترشح حتى السابعة من مساء اليوم، وهو اليوم الأخير المحدد لقبول الطلبات، مبيناً أنه يمكن تمديد هذا الوقت لساعات إضافية بحيث يتمكن كل الراغبين من تقديم طلباتهم إلى اللجان المذكورة.

من جهتها أعربت القاضي هبة سيف الدين فطوم عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن ارتياحها لسير عمليات التقدّم في قاعات لجان الترشيح للانتخابات في حمص، منوهة بأهمية المشاركة الكبيرة للمرأة في الترشح.

بدوره اعتبر المحامي العام بحمص خالد عز الدين أن الإقبال الكبير للترشح إلى الانتخابات في حمص دليل أكيد على الوعي والإيمان بالديمقراطية ورسالة للجميع أن سورية بلد ديمقراطي يحكمه الشعب.

من جانبه القاضي علي سليمان عضو اللجنة الفرعية للانتخابات بحمص أوضح أن اليوم قبل الأخير لاستلام طلبات الراغبين بالترشيح للانتخابات شهد إقبالاً كبيراً قياساً بالأيام الماضية، مؤكداً أن عمليات استلام الطلبات سارت وفق الأصول القانونية ولم تشبها أي عراقيل.

وعبّر عدد ممن يقدّمون طلبات ترشيحهم للانتخابات عن أملهم بالفوز بالانتخابات التي تعني تمثيلهم لقضايا المواطنين، لافتين إلى أن مجلس الشعب سيبقى المنبر المدافع عن قضايا الشعب والمحقق لطموحاته.

وفي اللاذقية بيّن رئيس اللجنة القضائية الفرعية لقبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب أن الإقبال واضح من الشباب والعنصر النسائي.

وفي درعا شكّلت نسبة طلبات الترشيح ممن يحملون شهادات جامعية أكثر من 60 بالمئة من المرشحين، منهم 10 نساء.

وفي السويداء، أكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار مخلص قيسية خلال جولته على مقر لجنة قبول طلبات الترشيح بقصر العدل أن الإقبال على تقديم طلبات الترشيح يزداد يوماً بعد يوم بشكل واضح في مختلف المحافظات، وأن عملية الترشح في السويداء تسير بشكل جيد ويسر وسلاسة دون أي صعوبات، مع التوقّع بازدياد أعداد المتقدمين حتى نهاية موعد استلام طلبات الترشيح، وبيّن أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات المشرفة بشكل كامل على انتخابات مجلس الشعب تتابع سير عملية قبول طلبات الترشيح بالمحافظات من خلال الجولات على مراكز الترشيح المحددة مع متابعة الإجراءات اللازمة لسير العملية الانتخابية، معرباً عن أمله بأن تكون اختيارات الناخبين سليمة وصحيحة لاختيار الشخص الكفؤ القادر على إيصال صوت الناس للحكومة للنهوض بسورية إلى مستقبل مزهر.