الدوما يقر تعديلاًَ دستورياً يتيح له الترشح للرئاسة مرة أخرى بوتين: الولايات المتحدة لا تتمتع بحقوق خاصة وحصرية في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الفكرة القائمة على أن الولايات المتحدة ربما تتمتع بحقوق خاصة وحصرية في العالم مرفوضة، فيما وافق مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان، أمس، بشكل نهائي على تعديلات دستورية تسمح للرئيس بوتين بالترشّح للرئاسة مجدداً في عام 2024.

وشدد بوتين على أن الفكرة القائمة على أن الولايات المتحدة ربما تتمتع بحقوق خاصة وحصرية في العالم مرفوضة، موضحاً أنه مع مرور الوقت يتفق الكثير من القادة مع فكرته التي طرحها حول رفض قيام دولة واحدة هي الولايات المتحدة بمد سلطتها إلى ما وراء حدودها الوطنية، لافتاً إلى أنه في الوقت الراهن، فإن القيادة الألمانية تقول أيضاً إنه من غير المقبول فرض واشنطن عقوبات على شركاتها في محاولة منها لمنعها من متابعة مصالحها الوطنية.

وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تتراوح بين المستوى الجيد والمتوسط، “وفي قائمة الجوانب الجيدة في هذه العلاقات التعاون في محاربة الإرهاب ونمو التجارة الثنائية خلال العامين الماضيين”.

وحذّر بوتين من أن الولايات المتحدة حاولت تحريض أوكرانيا ضد روسيا، وأضاف: إنهم يحاولون كسب مودة أوكرانيا والسيطرة على قرارها، وكذلك يريدون تعزيزها باستخدام أموالنا، حيث إنهم لا يريدون منحها الأموال بأنفسهم في إشارة إلى الأموال التي كانت موسكو تدفعها لنقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ولفت إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز إلى أوروبا في محاولة لتأمين سوق لمنتجاتها حصرياً خدمة لمصالحها الأنانية وعلى حساب المستهلكين الأوروبيين، ولكن إذا ارتفع سعر الوقود الأحفوري بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، فسيتم تقويض القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، وكذلك الاقتصاد الأوروبي.

يأتي ذلك فيما أيّد مجلس “الدوما” الروسي عدة تعديلات في دستور الدولة، من بينها مبادرة تنص على تصفير عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشح من جديد.

وصادقت غالبية أعضاء مجلس “الدوما” في القراءة الثانية على مشروع تعديل تقدّمت به النائب عن حزب روسيا الموحّدة، فالينتينا تيريشكوفا، التي تعتبر أول رائدة فضاء في العالم.

وينص التعديل على أن تقييد عدد فترة الصلاحيات الرئاسية بولايتين، والذي يقضي به مشروع القانون بشأن التعديلات الدستورية، “لا يمنع الشخصية التي تولت أو تتولى حالياً منصب رئيس الاتحاد الروسي، حتى لحظة دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، من المشاركة بصفة المرشح في انتخابات الرئاسة الروسية بعد إدراج هذه الوثيقة في نص الدستور”.

وتشير المبادرة إلى أن المرشح بإمكانه “تولي هذا المنصب وفقاً لعدد الولايات المنصوص عليه في التعديل”، أي مرتين، مهما كان عدد الولايات التي شغلها سابقاً.

وصادق مجلس النواب في القراءة الثانية على تعديلات تشمل إدراج ذكر “الرب” في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة “أولوية سياسة الدولة”، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفييتي في الاتفاقيات والمنظمات الدولية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن “من الممكن من الناحية الرسمية إلغاء القيود على الولاية الرئاسية، لكن هناك حاجة لتداول السلطة في حال استقرار النظام”.

وكان بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية في 15 كانون الثاني الماضي.

وتعتبر هذه الرسالة وثيقة سياسية قانونية تعبّر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات إيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس “الدوما” ومجلس الاتحاد.

من جهة ثانية، أوقفت أجهزة الأمن الروسية خمسة أشخاص ينتمون لمنظمة إرهابية في شبه جزيرة القرم، وقال مصدر قضائي: إن الأشخاص متهمون بالتورط في أنشطة ما يسمى حزب التحرير الإرهابي في مدينة بخشيساري بشبه جزيرة القرم، مضيفاً: إنه تم خلال العملية تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في ست شقق في المدينة.