عدوان جوي جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور

اعتدت طائرات مجهولة على ريف دير الزور الجنوبي الشرقي قرب الحدود السورية العراقية، وذكر مراسل سانا أن طائرات معادية نفذت أمس عدواناً على الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بوقوع أضرار مادية.