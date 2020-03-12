8735 طلب ترشح لانتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إقفال باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، حيث تقدّم 8735 شخصاً بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس اللجنة المستشار، حيدر رحمة، أن عدد المتقدمين بلغ مع إقفال باب الترشيح عند الساعة السابعة من مساء الأمس في دمشق 841 وريف دمشق 778 وحلب 950 وفي مناطق حلب 1063 وطرطوس 610 وحماة 835 وحمص 891 واللاذقية 612 ودرعا 431 والسويداء 148 وإدلب 346 ودير الزور 332 والحسكة 427 والرقة 276 وفي القنيطرة 195.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب من جميع المحافظات 250، منهم 127 عضواً لقطاع العمال والفلاحين الفئة “أ”، والباقي لقطاع باقي فئات الشعب الفئة “ب”.

وتجري انتخابات مجلس الشعب في الـ 13 من نيسان المقبل كما حددها المرسوم رقم 76 لعام 2020.

ولفت المستشار رحمة إلى أن عدد المتقدمين يدل على وعي المواطن والإحساس بالمسؤولية، حيث شهد إقبالاً شديداً من قبل الراغبين بالترشح، موضحاً أن لجان الترشيح بدأت بدراسة طلبات المتقدمين، وستصدر أسماء المقبولين، وبإمكان من رفض طلبه تقديم اعتراض أمام اللجان القضائية الفرعية، والتي تبت فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وللناخب الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وتبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.

وأكد المستشار رحمة أنه لم يلاحظ أي إشكاليات أو ملاحظات نهائياً خلال عمليات التقدم للترشح، بل كانت الأمور تسير بكل يسر وسهولة، حيث اتخذت المحافظات جميع الاستعدادات اللازمة منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2020 الذي حدد موعد انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

المستشار رحمة بيّن أن المشاركة بالترشح والانتخابات مهمة جداً في هذه المرحلة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري، لافتاً إلى أن الإقبال الشديد على الترشح في المحافظات سيقابله بالتأكيد إقبال شديد من الناخبين لاختيار ممثليهم لمجلس الشعب.