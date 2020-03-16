المباركي لـ”البعث”: أردوغان زعيم الإرهاب.. والعلاقــــات الســــورية التونســــية ستعــــود

البعث- سنان حسن:

أكد بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في حوار مع “البعث”، عمق الروابط بين سورية وتونس، مشيراً إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية يتحمّل تبعاته فصيل سياسي تونسي لا يؤمن لا بالقومية ولا بالعروبة، وكل همه التخندق في محور الشر الخليجي، وشدد على أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ستعود رغماً عن القوى الرجعية التي مازالت تعمل على تأبيد هذا القطع.

وأشار المباركي إلى أن للإرهاب، الذي ضرب سورية، زعيماً اسمه أردوغان، ولكنه نسي أنه سيصطدم بشعب وجيش لا يعرفان الاستسلام أو الخضوع والخنوع، وأضاف: إن سورية، بحكمة قائدها وصلابة جيشها وصمود شعبها، تكنس الجزء الأكبر من الإرهابيين، ليصبح الحديث اليوم عن مرحلة ما بعد إدلب، مع يقيني بأن هناك انتصارات أخرى قادمة في الطريق، لأن الرئيس الأسد إذا وعد وفى، فهكذا عرفناه وخبرناه، وأردف: إن جامعة عربية بلا سورية هي كالبستان بلا ورود، وكالبحر بلا مياه، واستعادة سورية، ليس منة من أحد، لموقعها في الجامعة العربية كعضو فاعل مؤثّر يحظى بثقة معظم الدول، ليس عربياً فقط، وإنما أفريقياً ودولياً.