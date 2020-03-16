تعقيم السفن والمطارات.. وإيقاف الزيارات في السجون لمدة شهر مجلس الوزراء يعتمد خطة تنفيذية للتصدي لفيروس “كورونا”

متابعة لتنفيذ خطة الدولة وإجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا على كل المستويات، اعتمد مجلس الوزراء خطة تنفيذية لكل وزارة وآليات التمويل اللازمة لها، وتم تشكيل فريق متابعة حكومي لضمان التطبيق الأمثل للقرارات بمسؤولية عالية ورصد انتشار الفيروس إقليمياً ودولياً. وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة من جميع الوزارات لخطة التصدي للفيروس بالتنسيق التام مع وزارة الصحة، موضحاً أن فيروس كورونا في انتشار متزايد عالمياً، ما يتطلّب من الوزارات الاستمرار بفاعلية بخطة الاستجابة المتدرجة بشكل آني ومتوسط وطويل الأجل للتصدي للفيروس.

وكلّف المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وزارة الصناعة إلزام معامل القطاع الخاص، المنتجة لمواد التنظيف والمعقمات، العمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث ورديات يومياً لتأمين حاجة المواطنين والمراكز الصحية من هذه المواد، وضمان وجودها في المنافذ التجارية بالمحافظات دون أي زيادة في الأسعار.

وتم الطلب من الوزارات تنفيذ قرار تخفيض العاملين في القطاعات الإدارية والخدمية الاقتصادية، بما يراعي حسن أداء سير العمل، وتزويد الجهات العامة بالمعقمات ومواد التنظيف اللازمة لضمان سلامة العاملين، وكلّف السفارات السورية التواصل مع الجهات المعنية في تلك البلدان لتقديم الاستشارات والدعم الإرشادي بكل ما يتعلّق بالتصدي للفيروس.

وقرر المجلس توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات لمراكز الرصد الوبائي والحجر الصحي، وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية تنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن.

وفي سياق آخر، حدد مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح من الفلاحين ليصبح سعر شراء الكيلو من القمح القاسي والطري للموسم الحالي 200 ليرة، إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة مكافأة تسليم ليصبح إجمالي سعر الكيلو 225 ليرة سورية.

ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بالمنح المقدّمة من الجامعات الخاصة إلى وزارة التعليم العالي بحيث تشمل هذه المنح أجور نقل الطالب وسنة دراسية إضافية إلى الحد الأدنى لسنوات الدراسة، وذلك نظراً لارتفاع أجور النقل إلى الجامعات الخاصة الموجودة خارج مقرات المدن الرئيسة.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصناعة المهندس معن زين العابدين جذبة أن المعامل والمنشآت التابعة للوزارة مستمرة بتصنيع المستلزمات الطبية للتصدي لفيروس كورونا من كمامات ومعقمات للمباني والآليات والصالات والمعقمات الشخصية، موضحاً أن معامل تاميكو تصنع يومياً 6000 علبة جيل شخصي، وتم إحداث 4 مراكز تسويق لمنتجات المعامل والمصانع من المواد المذكورة بهدف تلبية الطلب عليها في السوق المحلية.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن الوزارة أمنت الحد المطلوب من العاملين الإداريين بالجامعات لضمان سير العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل على توفير المستلزمات الطبية والإسعافية للمشافي التعليمية، وتم تكليف مديري المدن الجامعية القيام بأعمال التعقيم للوحدات السكنية، وإجراء الصيانات اللازمة لها لتأمين البيئة الصحية المناسبة للطلاب، وتم إعداد دليل إرشادي توعوي لكل الجامعات، والإعلان عنه عبر مواقعها الالكترونية.

بدوره أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن السعر التشجيعي لشراء محصول القمح للموسم الشتوي 2019-2020 الذي تم إقراره اعتمد على “دراسة التكاليف” التي قدّمتها الوزارة، وهو عبارة عن سعر تشجيعي يمثّل أحد أشكال الدعم الحكومي الكبير للقطاع الزراعي.

وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ”كورونا” بدأت فرق عمل وزارة النقل بالتعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة بتعقيم السفن القادمة إلى سورية والمتوضعة في الموانئ البحرية، وذكرت أن فرق العمل التابعة لها وبالتعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة بدأت أيضاً بتعقيم مباني المطارات المدنية.

كما أعلنت وزارة الداخلية إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون لمدة شهر، وذكرت الوزارة في بيان أنه انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين وصحتهم تم اتخاذ عدة تدابير في السجون للتصدي للفيروس، ومنها إجراءات التعقيم الفورية والدورية لجميع مرافق السجون والنظارات وموجوداتها، وأوضحت أنه تم تنظيم حملات توعية صحية للعاملين في مرافق السجون ونزلائها حول خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع ملصقات تبيّن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية منه مع إيقاف مؤقت لكل الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها التي كان من المقرر إجراؤها داخل فروع ومراكز السجون.

وبيّنت الوزارة أنه ستتم مراقبة وفحص النزلاء الجدد في غرفة مجهزة لهذا الغرض، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل إيداعهم ومخالطتهم باقي النزلاء ضمن السجن بالإضافة إلى فحص النزلاء المقرر ترحيلهم إلى جهات أخرى قبل إخراجهم.

كما بدأت محافظة دمشق أعمال التعقيم للمرافق العامة والأماكن التي تشهد ازدحاماً، بهدف الوقاية والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، فيما قامت الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق باتخاذ إجراءات لتعقيم الباصات ومنع الازدحام فيها، في وقت أعلنت وزارة الصحة أن نتيجة التحليل الذي أجري للمسافر السوري القادم على متن طائرة من العراق والمشتبه بإصابته بفيروس كورونا “سلبية”، أي أنه ليس مصاباً.

وذكر مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة أن المخبر المرجعي الخاص بالكشف عن حالات فيروس كورونا المستجد أجرى 72 اختباراً لعينات حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وكانت نتائجها جميعاً سلبية، أي لم تسجل أي إصابة مثبتة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن إرسال جميع ركاب وطاقم طائرة قادمة من العراق عبر شركة أجنحة الشام للطيران إلى مركز الحجر الصحي بالدوير بريف دمشق للاشتباه بإصابة أحد الركاب بفيروس كورونا.

من جانبها أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران في بيان توضيحي أنه التزاماً من الشركة بكل الإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المطبقة من قبل منظمة الصحة العالمية، فإنها تقوم بإجراء فحص وقياس درجة حرارة كل مسافر قبل صعوده إلى الطائرة، وبناء عليه خضع المسافر المذكور أعلاه كالبقية للفحص في مطار بغداد الدولي، وتبيّن أن درجة حرارته مرتفعة قليلاً 38 درجة، وبرر المسافر ذلك بتقرير طبي نظامي يبيّن أنه يعاني من التهاب أمعاء يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وأن الطبيب قد سمح له بالسفر بموجب التقرير.

وبيّنت الشركة أن كابتن الطائرة على الفور قام بإعلام السلطات المختصة في مطار دمشق الدولي قبل اتخاذ قرار إقلاع الطائرة، وتم حجر المسافر المريض داخل الطائرة بعيداً عن باقي المسافرين وعند وصولهم إلى دمشق تم نقل الركاب مع كل أفراد طاقم الطائرة مباشرةً إلى مركز الحجر الصحي في منطقة الدوير كإجراء احترازي للقيام بالفحوصات اللازمة، وظهرت نتائج التحليل للمسافر المريض سلبية أي غير مصاب، وتم تخريج الجميع من الحجر الصحي.