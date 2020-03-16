قيادة الحزب:إعادة تشكيل قيادات الفروع في المحافظات والجامعات تقويــــم الخلل مع 39 رفيقـــة ورفيقــاً من أصــل 136

دمشق- البعث:

بعد تجميد القرارات الأخيرة المتعلّقة بقيادات الفروع، تمت دراسة مواطن الخلل الحاصلة وتقويمها عبر الأسس الموضوعة، وعلى رأسها الاحترام الكامل لما اختارته القواعد الحزبية، وتم تقويم الخلل الحاصل مع 39 رفيقة ورفيقاً من أصل 136 رفيقاً.

إن القيادة المركزية للحزب تؤكّد بأن تسلسل أسماء الرفاق في القيادات، التي صدرتها أمس، جاء مطابقاً تماماً لترتيب النجاح بالانتخابات، إلا عندما فرضت قضية تمثيل الشرائح غير ذلك، وهذا تم مع 18 من الرفاق من أصل 136 رفيقة ورفيقاً، وهذا كان بحد ذاته واحداً من الأسس التي تم اعتمادها أثناء الاختيار، والتي تعتمد في جوهرها على الترتيب كما هو، مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيل الشرائح.

وتمنّت قيادة الحزب لجميع رفاقنا التوفيق في مهامهم القادمة، وأن يكونوا عند حسن ظن من انتخبهم من رفاقهم.

يذكر أن قيادة الحزب أكدت، في وقت سابق، أنه بعد إجراء الانتخابات على مستوى الفروع والشعب الحزبية وصل إلى القيادة المركزية عدد كبير من الاعتراضات حول تشكيلات الفروع والشعب، وقررت، بعد دراسة كل الاعتراضات، تجميد القرارات السابقة جميعها، وإعادة تشكيل قيادات الفروع والشعب بشكل أكثر دقة، واعتماداً على المعايير والأسس التي أعلنت سابقاً، وأضافت: إن القيادة المركزية للحزب تؤكّد أنها تحترم نتائج الانتخابات ورأي الكوادر البعثية باختياراتها، وتشدد أنها ستلتزم بها.

وكانت القيادة المركزية للحزب، وبعد مناقشتها موضوع إعادة تشكيل قيادات الفروع الحزبية، أصدرت، أمس، قرارات إعادة تشكيل تلك القيادات.

نص القرارات على موقع البعث ميديا