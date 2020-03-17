اجتماع ولكن

قبل أيام أشارت “البعث” لوجود خلافات وانقسامات داخل نادي المجد أدت لابتعاد مدرب الفريق الكروي الأول، وتأثر تحضيرات الفريق للتجمع النهائي المؤهل للدوري الممتاز، لتقوم إدارة النادي مساء أمس الأول بعقد اجتماع مع الكوادر بحضور رئيس اللجنة التنفيذية.

إدارة النادي استمرت على المنوال المعهود ذاته، حيث أكدت أنها قدمت كل ما هو مطلوب لفريق الرجال، وصرفت عليه ملايين الليرات دون أن تتدخل في الأمور الفنية التي تركتها للمدرب، فيما شدد رئيس اللجنة التنفيذية على ضرورة تجاوز كل أخطاء الفترة الماضية، وإلغاء كافة العقوبات، وزيادة الدعم للفريق مالياً ومعنوياً، مع تعيين مدرب جديد في أسرع وقت.

ورغم أن فكرة الاجتماع هادفة ومغزاه ضروري، إلا أن محبي النادي تمنوا لو تم فتح كل الملفات التي تتعلق بواقع النادي فنياً ومالياً، وعدم الاكتفاء بحل مشكلة فريق الرجال فقط كون التراجع أصاب مختلف الألعاب وليس فريق الكرة فقط.