جدل متواصل حول هوية رئيس تنفيذية الحسكة المقبل!

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

لم يُحسم بعد موضوع تعيين رئيس جديد لتنفيذية الحسكة الذي يتقلّده حالياً تكليفاً السيد ريمون دوشي، ويبدو أن القيل والقال وكثرة الاعتراضات السبب الرئيسي في عدم البت بالقرار وإنهاء الأمر، فالقضية ليست متعلقة بالتكليف، إنما هناك تفاصيل تبدأ من لحظة الانتخابات ونتائجها، وهناك من يتابعها ويعترض عليها ويطالب بالإنصاف، وحسب مصادر خاصة “للبعث” فإن المكلّف الحالي لرئاسة تنفيذية الحسكة لم يحالفه الحظ بنتائج الانتخابات، وبقدرة قادر، وحسب ما أضافته المصادر فإن اسمه ورد ضمن الناجحين مع الأعضاء، وحينها تمت تسمية السيد عبد الناصر الكركو رئيساً للتنفيذية لتصدره قائمة المنافسين، وحصوله على المركز الأول، ولأن الكركو ترشّح لعضوية المكتب التنفيذي، وناله النجاح، عاد كرسيه ليكون شاغراً في الحسكة، وهنا بدأت المنافسة لمن يستحق الشاغر!.

وتضيف مصادر أخرى بأن التوقعات كانت تصب لصالح الفائز الثاني بالانتخابات على مقعد الرئاسة، لكن هذا الأمر لم يتحقق، وأصدر قرار بتكليف الدوشي ريثما يصدر قرار التعيين، وما يؤكده مقربون من التنفيذية بأنه تمهيد ليبقى السيد ريمون دوشي رئيساً للتنفيذية، وهذا التوجّه يعترض عليه عدد من الناجحين والأعضاء الحاليين، ويبررون بوجود جملة من المخالفات ذكرت بعضاً منها، وطالبت عدداً من الشخصيات الرياضية، وعبر منبر “البعث”، أصحاب القرار في العاصمة دمشق والحسكة، بالوقوف جدياً عند القضية ودراستها باهتمام ومتابعة.

المعترضون يؤكدون على المضي ومتابعة اعتراضهم لأعلى الجهات والمرجعيات، وهناك من طالب رئيس الاتحاد الرياضي العام بالتدخل ومعالجة الخلل، وتصحيح المسار لرياضة الحسكة عامة، فحسب كلامهم هناك جملة من المواضيع التي تتطلب وقفة ومحاسبة، ويأملون من القيادة الرياضية الجديدة إعطاء الحسكة ورياضتها حقوقها بأسرع وقت، ولابد أن تكون من الأولويات، فهناك أمور لا تحتمل التأجيل!.