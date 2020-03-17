شغل المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني للرجال نبيل معلول أقلام الصحافة الرياضية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فتباينت الآراء، ولا يمر يوم دون استضافة رئيس اتحاد الكرة، أو الحديث معه حول هذا الموضوع، كل هذا مقبول ومشروع لطمأنة الجمهور، ولكن ما هو غير مفهوم التركيز على نقطة واحدة ومشتركة في كل الآراء والمقابلات، المقابل المادي المتفق عليه مع المدرب التونسي.

فلو كان المنتخب يلعب ونتائجه لم تتغير أو تراجعت لكان هذا الكلام مقبولاً، لكن الرجل لم يبدأ عمله بعد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لمن لم يدرك، نحن لسنا في بازار نريد الأفضل بأبخس الأثمان.

كان حرياً بإعلامنا الرياضي طرح التساؤلات حول ما بعد التعاقد مع مدرب من الصف الأول، حيث أثبتت تجربة الكثير من المنتخبات أن الإتيان بمدرب عالي المستوى لا يكفي لتحقيق الطموحات، بل يجب أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بخطوات كثيرة لا تقل أهمية، بدءاً من الكادر المعاون وانتقاء اللاعبين، وانتهاء بإعطاء المدرب الاستقلالية الكاملة.