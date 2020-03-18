المكتبة العمومية تتابع نشاطات الأطفال

تنفّذ جمعية مكتبة الأطفال العمومية في اللاذقية برامج مشاركة تفاعلية مع أنشطة الأطفال خلال تواجدهم في منازلهم بعد تعليق أنشطة المكتبة في ظل الإجراءات الحكومية الوقائية المتخذة من فيروس كورونا، وحرصاً من المكتبة على سلامة زوارها وسلامة أطفالهم. وتتواصل البرامج التفاعلية للمكتبة مع الأطفال في منازلهم على الشبكة عبر قراءة القصص ومشاركتهم بكل نشاطاتهم التي يقضون بها يومهم خلال هذه الفترة من رسوم أو أشغال يدوية أو فنية أو إكسسوار أو غيرها من أعمال فنية ورسومات ومشغولات وقراءات. وجاء في رسالة المكتبة للأطفال: نتواصل لنضيء لأصدقائنا ببعض الأفكار ولنتشارك جميعاً المتعة والفائدة متمنين لكم عطلة آمنة ومفيدة ونكون معكم وأنتم في أحضان الأسرة بالمنزل ويصبح للقصة ألف معنى ومعنى، وندعوكم أطفالنا الأعزاء لمشاركتنا قصصكم التي تطالعونها في المنزل من خلال تسجيل فيديو لهذه القصص بأصواتكم الجميلة وإلقائكم المميز على أن يكون التصوير واضحا والصوت مسموعا وأن تكون القصة ذات مغزى وفائدة تربوية تحمل محتوى مناسبا للأطفال وبيئتهم متمنين لكم كل الفائدة والمتعة.

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