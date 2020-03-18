قراءة في كتاب: “لا للتطهيـــــــر فـــي فرنســــــــا مــــن 1943 إلــــى 1950”

تحت عنوان “من بيتان إلى ماكرون.. من المقاومة إلى السترات الصفراء”، نشر موقع غلوبال ريسيرتش بحثاً للدكتور جاك ر. باولز، وهو عبارة عن تعليق على كتاب جديد للمؤرخة آني لاكروا ريز، تحت عنوان “لا للتطهير في فرنسا من 1943 إلى 1950”.

تتحدّى المؤرخة في كتابها الأخير الرؤية السائدة في فرنسا عن تحرير البلاد في 1944-1945، وتؤكد أن هذا التأريخ يحتكره الجناح اليميني للطيف السياسي (droitisée) الذي ينتقد المقاومة، ويزعم أنها كانت غير فعّالة، وأن فرنسا تدين بتحريرها لجهود الأميركيين وغيرهم من الحلفاء الغربيين. علاوة على ذلك، تقول الكاتبة: “قيل لنا إن المقاومة انتهزت الفرصة التي أتاحها التحرير لارتكاب جميع أنواع الفظائع، بما في ذلك القتل والحلاقة العامة لرؤوس الشابات البريئات اللواتي ارتكبن “تعاوناً أفقياً”، أي “كان لهنّ علاقة حب مع الجنود الألمان”.

في 1944-1945، تمكّنت الحكومة الفرنسية المؤقتة بقيادة الجنرال ديغول، في النهاية من استعادة “القانون والنظام” من حكومة “فيشي” التي أصبحت في فرنسا تحت حكم نظام المارشال فيليب بيتان إثر الهزيمة التي لحقت بها من قبل ألمانيا النازية، وحتى تحرير الحلفاء لها في الحرب العالمية الثانية من تموز1940 وحتى أيلول1944. لكن ذلك لم يمنع تطهير البلاد من المتعاونين مع الاحتلال الألماني وحكومة “فيشي”، ولاسيما في الرتب العليا في بيروقراطية الدولة، ورجال الأعمال، ونخبة الأمة عموماً.

تقوم لاكروا ريز بهدم هذا التفسير التحريري في تأليفها الجديد، والذي تمّ بحثه وتوثيقه بالكامل بأسماء الشخصيات الغامضة وكذلك المهمّة، مما يجعلها قراءة صعبة إلى حدّ ما لأولئك الذين ليسوا على دراية بتاريخ فرنسا في الحرب العالمية الثانية. في كتبها السابقة، مثل “اختيار الهزيمة”، و”من ميونيخ إلى فيشي”، أوضحت كيف أن النخبة السياسيّة والعسكرية والاقتصادية في فرنسا قد سلّمت البلاد إلى النازيين في ربيع عام 1940 حتى تتمكن من تثبيت نظام فاشي. كان من المتوقع أن يكون نظام الحكم الاستبدادي هذا أكثر حساسية لاحتياجاته ورغباته من نظام ما قبل الحرب في “الجمهورية الثالثة”، والذي يعتبر متسامحاً بشكل مفرط تجاه الطبقة العاملة، وخاصةً في ظل حكومة “الجبهة الشعبية” 1936-1937. وقد تابعت دراسات أخرى بحثية دقيقة مثل “الصناعيين والمصرفيين الفرنسيين تحت الاحتلال”، و”النخب الفرنسية 1940-1944” أن نظام “فيشي” بقيادة مارشال بيتان تعاون مع الألمان، وحارب المقاومة التي كانت في الغالب من الطبقة العاملة التي يهيمن عليها الشيوعيون.

دعونا نبدأ بما يُسمّى “التطهير الوحشي”، أو الإيذاء المزعوم للناس الأبرياء في محاولة للقضاء على المعارضين والمنافسين استعداداً لانقلاب ثوري. توضح لاكروا ريز أن الاغتيالات وعمليات الإعدام قد حدثت، ولكن في الغالب في سياق القتال المرير الذي اندلع قبل الهبوط في نورماندي وتحرير باريس. على عكس نظرية عدم كفاءتها العسكرية، عطّلت المقاومة استعدادات العدو للدفاع ضد هبوط الحلفاء الذي كان سيأتي في نورماندي، وتسبّبت بخسائر فادحة، كما اعترفت السلطات الألمانية نفسها. ومعظم الفظائع التي ارتُكبت في سياق هذا الشكل من أشكال الحرب لم تكن من أعمال الحزبيين أو الشيوعيين بل من النازيين والمتعاونين معهم، ولاسيما ميليس، على سبيل المثال إعدام الرهائن والمذبحة الشائنة في “أورادور سور غلان”. من ناحية أخرى، لم يستهدف مقاتلو المقاومة الضحايا الأبرياء، بل كانوا يلاحقون الجنود الألمان وخاصة المتعاونين معهم، وبالنسبة إلى النساء اللواتي حلقن رؤوسهن، فإن العديد منهن -إن لم يكن معظمهن- كنّ مذنبات بممارسة أنشطة شنيعة أكثر من مجرد “تعاون أفقي”، على سبيل المثال خيانة أعضاء المقاومة.

لقد تبيّن فيما بعد أن التطهير الرئيسي المزعوم الذي كان يتبع التحرير نفسه كان مهزلة. لقد استفادت نخبة الدولة الفرنسية والقطاع الخاص بشكل كبير، واحتفظت النخبة نفسها بمعظم قوتها وامتيازاتها، ومن أجل هذه البركة غير المستحقة، كان عليهم أن يشكروا المحرّرين الأمريكيين للأمة العظيمة.

فرنسا: ضمير الأمة

كان شارل ديغول وطنياً حقيقياً، لكنه كان رجلاً محافظاً، كرّس نفسه كثيراً للنظام الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا. أما بالنسبة للأمريكيين المقدّر لهم أن يخلفوا الألمان بصفتهم أسياد أوروبا، أو على الأقل في النصف الغربي من القارة، فقد عقدوا العزم على تحقيق انتصار “المشاريع الحرة” في جميع أنحاء أوروبا، وإدخال القارة في العملاق السياسي والاقتصادي. كان هذا يعني منع جميع التغييرات السياسية والاجتماعية -الاقتصادية التجميلية البحتة- بغضّ النظر عن رغبات وتطلعات أولئك الذين قاوموا النازيين وغيرهم من الفاشيين، وللناس عموماً. كان هذا يعني أيضاً التسامح والحماية والدعم للمتعاونين الذين يحملون أوراق اعتماد معادية للشيوعية، وهذا بالضبط ما كان عليه أعضاء النخبة في فرنسا.

لم يكن لدى السلطات الأمريكية أي شيء ضد نظام فيشي، وكانت تأمل في البداية أن يظل قائماً بعد أن طُرد الألمان من فرنسا، إما تحت قيادة بيتان أو بعض شخصيات فيشي الأخرى، مثل ويغاند أو دارلان.

بعد كل شيء، كان نظام فيشي يعمل كهيكل سياسي فائق للنظام الاجتماعي والاقتصادي الرأسمالي في فرنسا، وهو نظام يرغم واشنطن أن تنقذه من براثن أعدائها اليساريين في المقاومة. بالمقابل، بعد النكسات الألمانية على الجبهة الشرقية، وخاصة بعد معركة ستالينغراد، لجأ عدد لا يُحصى من المتعاونين مع فيشي للكتابة على الحائط والخلاص المتوقع في شكل “مستقبل أمريكي” لفرنسا أو، كما تحب لاكروا ريز، من خلال التحوّل من ألماني إلى “معلم” أمريكي.

لم يكن للزعماء في واشنطن أية فائدة لـ ديغول، مثل الفيشيين، فقد اعتبروه واجهة للشيوعيين، شخص، إذا جاء إلى السلطة، سيمهّد الطريق لاستيلاء “البلشفية”، كما سبق لكيرنسكي لينين خلال الثورة الروسية عام 1917. لكنهم أدركوا تدريجياً، كما فعل تشرشل بالفعل من قبلهم، أنه سيكون من المستحيل فرض شخصية مرتبطة بـ فيشي على الشعب الفرنسي، وأن الحكومة التي يقودها ديغول كانت البديل الوحيد لمجموعة واحدة من قبل المقاومة الراديكالية الإصلاحية التي يهيمن عليها الشيوعيون. لقد احتاجوا إلى الجنرال لتحييد الشيوعيين في نهاية القتال.

تمكّن ديغول من إرضاء واشنطن من خلال الوعد باحترام الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، ولضمان التزامه، تمّ دمج عدد لا يُحصى من المتعاونين مع فيشي الذين تمتّعوا بمصالح الأميركيين في حركته “الفرنسية الحرة” وحتى مناصب قيادية. وهكذا تحول ديغول إلى “زعيم يميني” مقبول لدى النخبة الفرنسية وكذلك للأمريكيين، يستعد لخلافة الألمان بوصفهم “حماة” لمصالح تلك النخبة. هذا هو السياق الذي تمّ فيه نقل ديغول إلى باريس في وقت تحرير المدينة في أواخر آب 1944. كانت الفكرة هي منع المقاومة التي يسيطر عليها الشيوعيون من محاولة إقامة حكومة مؤقتة في العاصمة. قام الأمريكيون بترتيب ديغول لدخول الشانزليزيه باعتباره المنقذ الذي كانت فرنسا الوطنية تنتظره لمدة أربع سنوات طويلة. وفي 23 تشرين الأول 1944، اعترفت به واشنطن رسمياً كزعيم للحكومة المؤقتة في فرنسا المحرّرة.

تحت رعاية ديغول، استبدلت فرنسا نظام فيشي بهيكل سياسي ديمقراطي جديد، “الجمهورية الرابعة”. (كان يجب استبدال هذا النظام بنظام رئاسي أكثر استبدادية على الطراز الأمريكي، “الجمهورية الخامسة”، في عام 1958) وعوملت الطبقة العاملة، التي عانت الكثير في ظل نظام فيشي، بمجموعة من المزايا بما في ذلك الأجور المرتفعة، والإجازات المدفوعة الأجر، والتأمين الصحي والبطالة، وخطط المعاشات التقاعدية السخية، والخدمات الاجتماعية الأخرى، أي باختصار نوع متواضع من “دولة الرفاه”. استفادت كل هذه التدابير من الدعم الواسع النطاق من قبل الناس الذين يحصلون على أجور، لكنهم استاؤوا من قبل أتباع النخبة، وخاصة أرباب العمل، لكن النخبة أعربت عن تقديرها لقيام هذه الإصلاحات بإرضاء الطبقة العاملة، وبالتالي التخلّص من الأشرعة الثورية للشيوعيين، على الرغم من أنها وجدت نفسها في ذروة مكانتها بسبب دورها القيادي داخل المقاومة وارتباطها بالاتحاد السوفييتي.

كان رجال ونساء المقاومة يرتقون رسمياً إلى مرتبة البطل، حيث تمّ نصب الآثار والأسماء على شرفهم. على العكس من ذلك، تمّ “تطهير” المتعاونين رسمياً، وتمّ معاقبة أكثر ممثليها شهرة. وقد حصل البعض منهم -على سبيل المثال الشرير بيير لافال- على عقوبة الإعدام، وتمّ تأميم كبار المتعاونين الاقتصاديين، مثل شركة تصنيع السيارات رينو، ولكن مع قيام حكومته المؤقتة المعاد تدويرها، كفل ديغول أن يعاقب أو يطهر فقط أبرز الشخصيات البارزة في نظام فيشي.

إن العديد من البنوك والشركات التعاونية، إن لم يكن معظمها، تدين بخلاصها لاتصال أمريكي، على سبيل المثال، شركة فورد الفرنسية التابعة لها. تمّ تخفيف أحكام الإعدام في كثير من الأحيان، وتمّ طرد مسؤولي الاحتلال النازيين (مثل كلاوس باربي) والمتعاونين الذين ارتكبوا جرائم كبرى خارج البلاد لحياة جديدة في أمريكا الجنوبية، أو حتى في أمريكا الشمالية من قبل أتباع فرنسا الأمريكيين الجدد، الذين قدّروا الحماس الشيوعي لهؤلاء الرجال. لقد توقف عدد لا يُحصى من المتعاونين عن العمل لأنهم تمكنوا من إنتاج “شهادات مقاومة” مزيفة أو أمراض ظهرت فجأة وتسبّبت في تأجيل تجاربهم وإسقاطها في نهاية المطاف. هرب المسؤولون المحليون المذنبون من العمل مع الألمان من خلال نقلهم إلى مدن لم يكن تاريخهم التعاوني فيها معروفاً، على سبيل المثال من بوردو إلى ديغون. ومعظم الذين ثبتت إدانتهم لم يتلقوا سوى عقوبة خفيفة للغاية، مجرد صفعة على المعصم. كل هذا كان ممكناً، لأن حكومة ديغول ووزارة العدل على وجه الخصوص، كانت تعجّ بعناصر فيشي. ومما لا يثير الدهشة، أنهم كانوا ما تسميه لاكروا ريز “نادياً من المعارضين المتحمسين للتطهير”.

اضطرت النخبة الفرنسية إلى الوقوف مرة أخرى، كما كانت الحال قبل عام 1940، مع مضايقات نظام برلماني ديمقراطي، وتمكّنت من السيطرة على المراكز غير المنتخبة للدولة الفرنسية بعد الحرب، مثل السلطة، والجيش، والقضاء، والرتب العليا في البيروقراطية والشرطة، وهي المراكز التي كانت تحتكرها دائماً، حتى جنرالات فيشي، على سبيل المثال، الذين يُعرف معظمهم بأنهم أعداء المقاومة تحولوا بسهولة إلى الديغولية، واحتفظوا بالسيطرة على القوات المسلحة، وظل عدد لا يُحصى من المسؤولين الذين كانوا خدماً في بيتان أو سلطات الاحتلال الألمانية في السلطة وكانوا قادرين على ذلك لمتابعة المهن المرموقة والاستفادة من الترقيات والشرف.

خلصت آني لاكروا ريز إلى أن “الدولة التي يُفترض أنها تحترم القانون” في ديغول “خربت تطهير المسؤولين رفيعي المستوى.. السماح ببقاء هيمنة فيشي على النظام القضائي الفرنسي”.

في 1944-1945، لم تكفّ النخبة الفرنسية عن خطاياها، وكان من حسن الحظ أن التهديد الثوري لنظامها الاجتماعي الاقتصادي الرأسمالي، الذي تجسّده المقاومة، يمكن تطهيره من خلال إدخال نظام الضمان الاجتماعي. وهكذا، فإن الصراع الطبقي المرير في زمن الحرب الذي انعكس في الانقسام الثنائي للمقاومة المشتركة، لم ينته ولكنه أسفر عن هدنة، وكانت هذه الهدنة أساساً “ديغولية”.

مع انهيار الاتحاد السوفييتي واختفاء التهديد الشيوعي، توقفت النخبة الفرنسية عن رؤية الحاجة إلى الحفاظ على نظام الخدمات الاجتماعية الذي تبنّته على مضض. إن مهمة تفكيك “دولة الرفاه” الفرنسية، التي تمّت تحت رعاية الرؤساء الموالين لأمريكا مثل ساركوزي وماكرون الآن، قد تمّ تسهيلها من خلال تبني الاتحاد الأوروبي بحكم الواقع النيوليبرالية الجديدة، وهي أيديولوجية تدعو للعودة إلى الرأسمالية الأمريكية، ما يعني إعادة تشغيل الحرب الطبقية التي حرّضت التعاون ضد المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية. في هذا السياق، أصبحت السيطرة على التاريخ الفرنسي تهيمن عليها بشكل متزايد التحريفية التي تنتقد المقاومة وتغمس فيما يتعلق بالتعاون وحتى الفاشية نفسها.

يقدم كتاب آني لاكروا ريز دواء ترياق بأمسّ الحاجة إليه لتبيان تزوير التاريخ هذا. دعونا نأمل أن يحذو المؤرخون الآخرون حذوها، وأن يستكشفوا إلى أي مدى تمّ إعادة تأهيل الفاشيين والمتعاونين، وتمّ تشويه المقاومة المعادية للفاشية، من خلال التأريخ التحريري -والسياسيين اليمينيين- في البلدان الأوروبية الأخرى، على سبيل المثال إيطاليا وبلجيكا.

ملاحظة أخيرة، يسعى ماكرون إلى تدمير دولة الرفاهية التي تمّ تقديمها في أعقاب التحرير لتجنّب التغييرات الثورية التي دعت إليها المقاومة بقيادة الشيوعية، إنه يلعب بالنار من خلال محاولة تصفية الخدمات الاجتماعية التي تحدّ من تراكم رأس المال، ولكنها لا تمنعه​​، وبالتالي لا تشكل سوى مصدر إزعاج للنظام الاجتماعي الاقتصادي القائم، فهو يزيل عقبة رئيسية أمام الثورة، وهي تهديد وجودي حقيقي لهذا النظام. أثار هجومه مقاومة هائلة، مقاومة “السترات الصفراء”. من المسلّم به أن طاقم الطوافة لا يقوده طليعة شيوعية، مثل المقاومة في زمن الحرب، ولكن يبدو أنه يمتلك بالتأكيد إمكانات ثورية.