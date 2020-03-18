“كورونا” قبــــل اكتشـــــــاف الفيــــــروس

ارتبط اسم “كورونا” مؤخراً بالفيروس التاجى COVID-19، والذي غير من خريطة العالم في الوقت الراهن، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه “وباء”، لكن اسم “كورونا”، كان يطلق على العديد من الأشياء قبل ظهور هذا الفيروس، وأبرز الأشياء التي أطلق عليها اسم “كورونا”. اكتسب فيروس كورونا الجديد اسمه من الشكل التاجي للبروتينات المحيطة به، لكن ما هي أشهر الأشياء الأخرى التي تسمى “كورونا” أيضاً ولا تمت بصلة للفيروس. “هالة الشمس” هي منطقة “جو” خفيفة ناصعة محيطة بالشمس، لا يمكن رؤيتها إلا في وقت الكسوف الكلي للشمس، وتمثل منطقة وسطية بين الشمس والفضاء الخارجي، وتسمى بـ”كورونا” بسبب درجة حرارتها الكبيرة، فيما يطلق عليها البعض “كورونيوم”، بسبب اعتقاد العلماء في القرن التاسع عشر أنها تحتوي على عنصر غير معروف. ويذكر موقع euronews أن كورونا أيضاً هي أحد أشهر الفرق الموسيقية الإيطالية في التسعينيات، وتعني “التاج” في اللغة الإيطالية. “مغنية ومؤلفة ألمانية” كورونا شروتر هي واحدة من أشهر النجمات الألمانيات خلال القرن الـ18، وهي أيضاً شقيقة المؤلف فيلهيلم شروتر، وقدمت أعمالاً كلاسيكية في الموسيقى. ويطلق أيضاً على إحدى المدن الأمريكية اسم “كورونا”، وهي إحدى مدن مقاطعة ريفيرسيدى بكاليفورنيا، تم إعطاؤها لقب مدينة في 13 تموز 1896. و”شوكولا” “كورونا” من أشهر ماركات الشوكولا في مصر، وقد تأسست الشركة العام 1919 على يد رجل أعمال يوناني قبل أن تؤممها الحكومة المصرية العام 1963.