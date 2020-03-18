مركــــز ثقــــــافي فنزويلـــــــــي في دمشــــــــــق

في مبادرة من سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي بإحداث مركز ثقافي فنزويلي في دمشق أعربت وزارة الثقافة عن ترحيبها بهذه المبادرة حيث قالت المهندسة سناء الشوا معاون الوزير أن وزير الثقافة محمد الأحمد وجه بتقديم كل التسهيلات اللازمة وبأسرع وقت ممكن لافتتاح المركز الثقافي الفنزويلي، لتكون رسالة من الشعبين الصديقين للعالم أجمع بأنه رغم كل الظروف والحصار الذي نتعرض له، قادرون على افتتاح مراكز ثقافية، والمضي قدماً في مواضيع مختلفة، لأن الشعوب بأخلاقها وثقافتها وعراقتها قادرة على مواجهة كل التحديات التي تواجهها، وبأن الشعبين الصديقين سيكونان جنباً إلى جنب في التصدي لكافة الصعوبات التي تواجه بلدينا.

وأكد السفير على رغبة جمهورية فنزويلا البوليفارية تأسيس مركز ثقافي فنزويلي خلال عام 2020 أسوة بالمراكز الثقافية الأجنبية، وقال: جاءت هذه المبادرة بناء على قرار الحكومة الفنزويلية بتعليم اللغة الاسبانية للجمهور السوري في هذا المركز بعد توقف المركز الثقافي الاسباني، ولاسيما بأن هناك جالية سورية كبيرة في فنزويلا، ليكون هذا المركز منارة لتعزيز العلاقات وتوطيدها، في ظل هذه الظروف، ولتكون فنزويلا أول دولة تقوم بافتتاح مركز في سورية بعد المقاطعة الدولية التي تعرضت لها سورية، وخاصة أن العلاقات والقواسم بين بلدينا مشتركة سواء بالظروف التي نتعرض لها أو بالثقافة بحد ذاتها.

ونوه السفير إلى رغبته بافتتاح المركز خلال شهر أيلول تزامناً مع الأسبوع الثقافي الفنزويلي الذي سيقام بتاريخ 20 أيلول 2020.