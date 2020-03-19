55 % من الأمريكيين لا يثقون بجهود ترامب

تطوّر مستوى الوعي بأزمة كورونا لدى الرأي العام الأمريكي سريعاً، بحسب ما تظهره الدراسة التي أجراها معهد “بيو” للبحوث بين الـ10 والـ 16 من آذار الجاري، وشملت 8914 بالغاً أمريكياً، إذ أشار استطلاع الرأي إلى أن 70% من الأمريكيين المستطلعة آراؤهم أكدوا أن الوباء يشكّل “تهديداً جسيماً على الاقتصاد”.

وأكد استطلاع الرأي أن أكثرية الأمريكيين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلل من مخاطر فيروس كورونا، وأشار إلى أن 70% من الأمريكيين المستطلعة آراؤهم أكدوا أن الوباء يشكّل “تهديداً جسيماً على الاقتصاد”، كما رأى فيه 47% خطراً على “صحة الأمريكيين”.

وأوضح الاستطلاع أن 45% ، أي أقل من نصف الأمريكيين يثقون بترامب، فيما 48% منهم يثقون بنائبه مايك بنس المكلّف تنسيق جهود مكافحة الوباء.

ويخلص الاستطلاع إلى أن 52% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن الرئيس الأمريكي لم يتعاط بالجدية المطلوبة مع المخاطر، فيما يرى 37% أنه أحسن التقويم في هذا المجال و10% أنه بالغ في تقديرها.

وكشفت الدراسة أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يؤكدون أنهم لاحظوا انتشار الأخبار الكاذبة في هذا الموضوع، فيما يقول 23% من هؤلاء: إن الفيروس طُوّر مخبرياً، في “معتقد خاطئ تولّد بفعل سلسلة من الفرضيات المنتشرة”.

وكان أنصار الحزب “الجمهوري” (حزب دونالد ترامب) الأكثر ميلاً لتصديق هذه الفرضية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية 7500 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصاً منهم، وفقاً لآخر البيانات الرسمية، فيما بدت ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك، التي تعتبر قلب المدينة فارغة، بعد القيود التي فرضها حاكم نيويورك أندرو كومو على الحياة العامة وسط أزمة الفيروس التاجي.