“البعث” تعلّق إصدار نسختها الورقية.. حتى إشعار آخر

تتوقّف صحيفة البعث عن الصدور في نسختها الورقية اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، 24 آذار 2020، على أن تتابع نشر موادها ومقالاتها على موقعها الالكتروني

http://newspaper.albaathmedia.sy كالمعتاد.

ويأتي قرار هيئة التحرير بالاكتفاء بالنسخة الإلكترونية دعماً للجهود والإجراءات الاحترازية المطبقة في عموم البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مراعاة جملة من العوامل والاعتبارات الوقائية واللوجستية والاقتصادية، خاصة وأن سورية لاتزال في المرحلة الأولى من التصدي للوباء، وقد أثبتت قدرتها على احتوائه حتى الآن.

كما يجد هذا القرار مبرراً له في المنعكسات الجانبية التي تفرزها جهود وإجراءات التحوّط من انتشار الوباء، حيث تخف حركة التنقّل إلى حدودها الدنيا داخل المدن وبين المحافظات، وتغلق أكشاك ومكتبات توزيع المطبوعات، وكذلك انخفاض نسبة دوام المشتركين في الدوائر الرسمية، ما يؤثر بالتالي على إمكانية توزيع الأعداد الورقية، ووصولها إلى القراء، إن لم يكن تعذّرها في بعض الأحيان.

ولن يغيّر الترتيب الجديد من حجم ونوعية وإيقاع تدفق الأخبار والمواد الصحفية، وسوف يكون متناغماً، بالأحرى، مع التزام الكثير من القراء لبيوتهم طوال فترة الاحتراز من انتشار فيروس كورونا، علاوة على أنه سيساهم في الحد من التعامل مع المادة الورقية التي تعتبر مادة ناقلة للفيروسات ولكثير من الأمراض.

يذكر أن هذا الإجراء مؤقّت، وينتهي مع الإعلان رسمياً عن انتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، كغيرها من بلدان العالم، خلال هذه الفترة.

“البعـــــــــــــث”