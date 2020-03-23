تسجيل أول إصابة بـ”كورونا” في سورية.. وإغلاق المعابر مع لبنان

أصدر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ قراراً ينص على “إنهاء الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب اعتباراً من الأحد الموافق 22-3-2020 ميلادي”، وذلك حرصاً على السلامة العامة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومقتضيات المصلحة العامة، فيما أعلن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من خارج البلاد، مؤكداً أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وقال في اتصال مع قناة السورية: “مخابر وزارة الصحة أخبرتنا بظهور حالة للإصابة بفيروس كورونا هي الأولى التي تسجّل في سورية، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع”.

وأوضح يازجي أن الشخص المصاب قدم من خارج سورية، وهو بعمر يقارب 20 عاماً، مشيراً إلى أنه عندما دخل سورية لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، مبيناً أنه تمّ متابعة حالته من فريق الأمراض السارية والمزمنة كونه قادماً من مكان فيه إصابات، وبعد أخذ العينة اللازمة ظهرت لديه الإصابة.

ودعا يازجي المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الحذر والوقاية والبقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات التي تمّ الإعلان عنها في إطار التصدي لفيروس كورونا.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية، بمن فيهم المواطنين السوريين، اعتباراً من منتصف ليل 23-3-2020 حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك سيارات الشحن، مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.