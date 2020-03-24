مواد غذائية لتحسين المزاج

كشف البروفيسور رينات بوغدانوف أخصائي أمراض الأعصاب في معهد البحوث السريرية بمقاطعة موسكو، المواد الغذائية التي تساعد على تحسين المزاج. وهي تلك التي تساهم في إنتاج هرمون السيروتونين، المسؤول عن العواطف الإيجابية. من بين هذه المواد- الموز، الجبن، الشوكولاتة، منتجات الألبان، لحم الديك الرومي، لحم الأرنب، لأنها تحتوي على مادة التربتوفان التي تدخل في تركيب هرمون سيروتونين. كما أن هناك مواد مساعدة في هذه العملية مثل نبات الجنسنغ الآسيوي وعشب الليمون، وعموما يجب أن يكون النظام الغذائي متعادلا من ناحية المواد المغذية والعناصر المعدنية والفيتامينات، لذلك يفضل الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والتقليل من الكربوهيدرات سريعة الهضم مثل السكر والمنتجات المحتوية على نسبة عالية منه واستبعاد الدهون الحيوانية واستخدام الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس”. ولكي يعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية، يجب تناول مواد غذائية محتوية على الأحماض الدهنية أوميغا-3 مثل الأسماك الدهنية، المكسرات. كما يجب تناول المواد الغنية بمجموعة فيتامين В الموجودة بنسبة عالية في الكبد والحبوب الكاملة وخاصة في الحنطة السوداء. ويفضل في نفس الوقت التقليل من تناول المواد المحفزة والمنشطة التي تزيد من مستوى القلق- القهوة والشاي وتناول شاي الأعشاب المحتوي على النعناع و المليسة المخزنية.