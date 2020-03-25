ابتسام الدبس الأم المثالية 

منحت اللجنة المجتمعية المشتركة بين جامعة الأمم العربية والملتقى النسائي اللبناني السيدة ابتسام الدبس قلب الأم المثالية تقديرا لدورها في خدمة المجتمع الأهلي، كما تقلدت العديد من المهام القيادية والحزبية والاجتماعية؛ وقدمت الكثير للمجتمع والأسرة والمرأة من خلال حضورها في الجمعيات والمنظمات الشبيبية والنسائية ومجلس الشعب، وقد أكدت اللجنة المجتمعية اعتزازها ﻭﺗقديرها لكفاح الأمهات ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺎﺕ، اللاتي ضربن ﺃﺭﻭﻉ الأمثلة في ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ، ﻭﺟﻌﻠﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻭﻣﻀﻴﺌﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ في بناء ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﻢ الإنسانية والاقتصادية ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭأضافت اللجنة ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻐﺮﺱ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ الأساسية ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻌﻠﻰ ﻛﺘﻔﻬﺎ ﻳﺒﻨﻰ البيت ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وخدمة مجتمعها، تصبح ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣيدة ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ تنشئة ﺟﻴﻞ ﻳﺴتطيع ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ للأمام وﻟلتقدﻡ والازدهار.

وعن تكريمها تقول ابتسام الدبس: ﻟﻢ أنتظر تكريمي بشهادة الأم المثالية ﺃﺑﺪﺍ ﻷﻥ تكريمي ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻧﺠﺎﺣﻲ ﻓﻲ المهام والمسؤوليات التي أوكلت لي، ومساهمتي في الجمعيات الإنسانية والاجتماعية ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، وأنا في خدمة مجتمعي الأهلي ومحافظتي وأهلها، دمتم بخير ودامت سورية وشعبها وجيشها وقائدها بألف خير.

مساعد العلي