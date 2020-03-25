الخفافيش بريئة من كورونا

بالرغم من اعتقاد الكثيرين أن الخفافيش هي المسؤول الأول عن تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن العلماء يؤكدون أنهم ليسوا السبب في نقل المرض. حيث أعلن علماء الحيوان وخبراء الأمراض فيما يخص طرق انتقال العدوى وانتشارها لفيروس كورونا المستجد بأن الخفافيش لم تكن هي المصدر الأساسي في انتشار الفيروس، كما أنها ليست مسؤولة عن انتقاله بين البشر. وقال خبراء في علم الأوبئة إن تطورات سلوك الإنسان عبر الزمن هي السبب في تدمير الطبيعة، وسبب خروج الأمراض التي تصيب الحيوانات ومن بينها “الخفافيش وغيرها من الحيوانات البرية”. وأضاف العلماء أن الفيروسات التي تشبه فيروس كورونا لا توجد إلا في نوعية الخفافيش الصينية، متسائلين:” كيف انتشر المرض في أنحاء الأرض لينتقل إلى مجتمعات لم يمسسها خفاش واحد؟”. وذكر العلماء إن الخفافيش هي الثدييات الوحيدة التي يمكنها الطيران، ولذلك هيقادرة على الانتشار بأعداد كبيرة في مساحات واسعة، مرجحين أنهم قد يكونوا حاملين لمسببات الأمراض. وأرجع العالم أندرو كانينجهام، أستاذ علم الأوبئة في الحياة البرية بجمعية علم الحيوان في لندن، حمل الخفافيش مسببات الأمراض إلى كثافة طيرانهم لمسافات كبيرة، الأمر الذي يصلهم إلى ارتفاع درجة حرارة أجسادهم لتشبه مرض الحمى، وهكذا تطورت مسببات الأمراض داخل الخفافيش. وأوضح كانينجهام أن الأسباب الكامنة وراء انتقال فيروس كورونا تتلخص في الأنشطة البشرية، فتعود الإنسان قديما على صيد الخفافيش وإتلاف موطنها بسبب إزالة الغابات، مما يجعل جهاز المناعة لديها يواجه صعوبة في تحدي مسببات الأمراض التي تنقل للإنسان بسهولة فيما بعد.