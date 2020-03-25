قيادة الحزب تعمم باستنفار جميع القيادات الحزبية المتسلسلة لمواجهة وباء كورونا

دمشق– البعث:

عممت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي على القيادات المتسلسلة في جميع المناطق السورية مهام حزبية محددة لتعزيز الوعي الوقائي بين أبناء الشعب في مناطق وجودهم لمواجهة وباء كورونا، وذلك استناداً إلى تعليمات وزارة الصحة وبرامجها.

وأكدت القيادة أهمية تعزيز دور الرفاق الحزبيين جميعهم في الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوباء، خاصة أن الجهاز الحزبي منتشر في جميع مناطق الوطن وساحاته، وهو الأقدر على نشر الوعي الوقائي وتعزيزه بين صفوف المواطنين. ففي هذه المعركة للحماية من الوباء لابد من حشد طاقات حزبنا على جميع المستويات، رافعين شعاراً يتضمن حكمة عربية معروفة “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.

ولتحقيق هذا الهدف أكدت قيادة الحزب في تعميمها على المهام الحزبية الآتية: استنفار جميع القيادات المتسلسلة لحشد الرفاق العاملين والأنصار وتحديد مهامهم في نشر الوعي الوقائي في مناطق وجودهم، وذلك وفقاً لتوجيهات تضعها القيادات المتسلسلة حسب ظروف كل منطقة وحاجاتها؛ استناداً إلى تعليمات وزارة الصحة وبرامجها، وعلى قيادات الفروع التواصل اليومي مع الشعب والفرق لتنفيذ هذه المهمة وإعلام القيادة المركزية بالنتائج.