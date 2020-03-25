مسرحية  لمشاهد واحد

ربما يكون الأداء الفردي أو المونودراما بالنسبة للفنان المسرحي هو كل ما يصبو إليه، لكن أن تنعكس الآية ويصبح “مونو متفرج” فهذا ما قد يمثل الجائزة الكبرى للمتفرجين، إذ أنه ابتداء من شهر آذار الجاري، سيقدم “مسرح وأوبرا بيرم” الروسي عروضه على الإنترنت، وسيسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح، ويهدف المشروع، الذي أطلق عليه اسم “وجهاً لوجه”، إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد من النزهات والتجمعات والتنقل وفي ظل إجراءات التباعد الاجتماعي. وقال مدير المسرح، مارات غاتسالوف: “إننا على استعداد لإقامة الحفلات (المسرحية) لشخص واحد في النهاية.. فمتفرج واحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد”.