بورصة دمشق تحترز من كورونا

دمشق – البعث

حددت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية يوم الإثنين من كل أسبوع للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه “البعث” يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، على أن تستمر السوق وشركات الخدمات والوساطة المالية بتقديم خدماتها الأخرى بالشكل الذي يلبي احتياجات المستثمرين والمتعاملين.

ويأتي هذا لإجراء بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي باقتصار تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية على يوم واحد فقط أسبوعياً، في ظل الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.