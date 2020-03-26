فرع المصرف العقاري في السلمية.. بداية جيدة ينقصها توسيع الصلاحيات

حماة ــ يارا ونوس

وصلت كمية إيداعات فرع المصرف العقاري في مدينة السلمية إلى 7 ملايين خلال فترة زمنية قصيرة، رغم عدم مضي شهر على افتتاح هذا الفرع ومباشرة العمل به الذي اقتصر على تسيير معاملات المواطنين من إيداع وسحب شيكات وأذونات سفر، وتجديد بطاقات الصراف.

وبينت مديرة الفرع منال قشمر أنّ الإيداعات باستثناء إضبارة القرض وفتح الحسابات حصريا من محافظة حماة، فالمكتب لا يملك صلاحيات بذلك حالياً، مشيرةً إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين إذ يستقبل الفرع يومياً من 60 – 70 متعاملا تمّ العمل على تسيير 90٪ من معاملاتهم بعد أن كانوا يعانون من جهد وعناء السفر إلى حماة.