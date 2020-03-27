التأثير العالمي لوباء كورونا

التقطت الأقمار الصناعية مناظر مذهلة لبعض الأماكن التي كانت الأكثر ازدحاما على الأرض، والتي أصبحت الآن مهجورة في ظل أزمة كورونا. وتقدم صور الأقمار الصناعية Maxar، لمحة مرعبة عن الآثار واسعة النطاق للوباء العالمي، الذي حوّل حتى المدن الأكثر كثافة سكانية إلى مدن أشباح، كما أصبحت المطارات والوجهات السياحية ومراكز التسوق والطرق السريعة فارغة، في ظل الحجر الصحي. علماء يصنفون “المواقع الأكثر أمانا للاختباء من تفشي فيروسات قاتلة” العام الماضي! وبينما تظهر هذه الصور من الفضاء كيف اختفت الحشود وحركة المرور من على وجه الأرض، فإنها تكشف أيضا عن العديد من الهياكل الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، مثل المستشفيات المؤقتة التي تم بناؤها للتعامل مع تدفق المرضى المصابين بالفيروس الخطير. وتظهر صور الأقمار الصناعية منشأتين طبيتين جديدتين تم بناؤهما في ووهان بالصين، حيث نشأ الفيروس التاجي الجديد. كما التقطت الأقمار الصناعية مشاهد لمنشأة اختبار فيروس كورونا في ألمانيا وملعب لكرة القدم في ساو باولو بالبرازيل، والذي يتم تحويله إلى مستشفى، وغيرها من المباني والطرقات والأماكن التي شهدت تغييرات كبيرة في ظل الحجر الصحي المفروض في جمع أنحاء العالم تقريبا.