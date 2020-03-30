الخابور يفيض.. ولا أضرار

الحسكة ــ اسماعيل مطر

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا إلى حدوث فيضانات كثيرة، منها فيضان نهر الخابور، حيث وصلت المياه إلى المنازل على جانبي النهر، في وقت بين المهندس عبد الرزاق العواك مدير الموارد المائية بالحسكة أن المديرية قامت بإبلاغ الأهالي في الأحياء القريبة من النهر، ومنها أحياء النشوة الغربية والشرقية والليلية والمريدان، لاتخاذ الحيطة والحذر بشكل مسبق مع فيضان النهر، واقتصرت الأضرار على دخول المياه إلى المنازل القريبة جدا من سرير النهر، لافتا إلى أن المنسوب انخفض ليصل إلى 75 مترا مكعبا بالثانية لتبدأ المياه بالانحسار بشكل تدريجي، والنهر بالعودة إلى مجراه الطبيعي.

وأشار إلى أن الأمطار أدت أيضا إلى فيضان روافد الجرجب والزركان وتشكل السيول المنحدرة من منطقة جبل عبد العزيز واتجهت غالبيتها إلى سرير نهر الخابور ما أدى إلى فيضانه، لافتا إلى أن فيضان النهر أسهم في زيادة تخزين سد الباسل جنوب الحسكة، حيث بلغت الزيادة خلال يومين 10 مليون متر مكعب ليصل إجمالي التخزين إلى 588 مليون متر مكعب، متوقعا أن يصل التخزين إلى الطاقة العظمى والبالغة 605 مليون متر مكعب مؤكدا أن وضع السد جيد من الناحية الفنية وتتم مراقبته مع جميع السدود الأخرى بشكل يومي.