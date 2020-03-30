“المجلس العلمي الفقهي” يفتي بمساندة القطاع الصحًي وتعجيل إخراج الزكاة

دمشق ــ البعث

حث المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام على تعجيل إخراج الصدقات والتبرعات لمستحقيها ومساندة القطاع الصحًي في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن الأولوية خلال أزمة فيروس كورونا هي لدعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته.

وأجاز المجلس في فتوى أصدرها بهذا الشأن تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النِّصَاب المحدد، وطلب من الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها في هذه الظروف وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة.

وأجازت الفتوى في زكاة عروض التجارة أن تكون من عين هذه العروض، فتجار المواد الغذائية والسلع الضرورية لهم أن يخرجوا زكاتهم من نفس هذه السلع.

كما أجازت الزكاة لمن يعمل بالمياومة ولا يملك النِّصَاب خاصة أنه توقف عن العمل.