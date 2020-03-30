كورونا ينتعش عند درجة الحرارة 4.. ونشاطه يتراحع بعد 14 يوماً

اكتشف العلماء الصينيون في جامعة هونغ كونغ إن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوماً.

واكتشف الخبراء أيضا أن الفيروس التاجي يبقى صامدا على سطح الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج لمدة يومين، أما على الزجاج فهو يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار الجاري، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء وجائحة.

إلى ذاك، واعتبر المتخصصون في الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، أن المصابين بالفيروس يفقدون تدريجيا الإحساس بالروائح وكذلك تذوق الطعم، في أعراض غير عادية وغير نمطية للمرض الذي يتسبب به كورونا المستجد، وهذه الظواهر الغريبة بحاجة لدراسة معمقة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على جينومات الفئران والقرود والبشر أن خلايا معينة في تجويف الأنف تخفي البروتينات عن الفيروس، وهو ما يشكل الشرط اللازم لاختراق الفيروس للجسم ودخوله إليه، ومن ثم إصابة الرئتين بالالتهابات. وتؤدي إصابة هذه الخلايا، وفقا للعلماء، إلى انتشار فيروس كورونا وظهور الأعراض المرتبطة بفقدان الإحساس بالروائح وبتذوق الطعم.

ويعتقد العلماء أيضا أن إصابة الفيروس لخلايا النسيج التواصلية في الأنف يمكن أن تساهم في نشر العدوى بالجسم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تستطيع حتى الآن التأكيد بثقة كاملة أن ظهور هذه الأعراض يشكل دليلا ساطعا على وجود المرض، لكنها أضافت أن مثل هذه الأعراض حدثت في نفس الوقت لدى العديد من المصابين بالفيروس التاجي.