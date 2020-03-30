“هيئة الأوراق” توافق على مقترحات “رابطة الخدمات المالية” المتعلقة بالظروف الراهنة

دمشق ــ البعث

أيدت هيئة الأوراق والأسواق السورية مقترحات رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية حول توحيد دوام شركات الخدمات والوساطة المالية نظراً للظروف الراهنة.

وتتضمن هذه المقترحات اقتصار دوام شركات الخدمات والوساطة المالية على يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، مع إمكانية إضافة يوم عمل أو أكثر، حسب متطلبات واحتياجات العمل لكل شركة.

وبموجب التعميم الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص، تحدد كل شركة موعد بدء وانتهاء يوم العمل في ضوء ما يلزم لتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين بالسرعة الممكنة والشكل الأمثل وبما يضمن الوتيرة اللازمة للعمل.

وأشار التعميم الذي اطلعت عليه “البعث” إلى الإعلان المسبق للمستثمرين عن أيام وساعات الدوام التي تقرها كل شركة بالوسائل الالكترونية المتاحة والمناسبة، وتزويد الهيئة ببرنامج عمل ودوام كل شركة حتى موعد أقصاه اليوم الإثنين.