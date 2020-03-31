مزارعو الزهور يتحدون كورونا في الصين

قرر المزارعون في محافظة هوانغتشوان بمدينة شينيانغ في مقاطعة خنان بوسط الصين، تحدي ظروف انتشار وباء كورونا، وعادوا لممارسة عملهم بعد انحسار المرض بشكل جزئي عن البلاد، بهدف تعويض خسائرهم مع بداية موسم الربيع وتفتح الأزهار. وقد التقطت عدسة وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصين ية، صورا لهؤلاء المزارعين في تلك المحافظة التي يطلق عليها لقب “موطن الزهور والأشجار” حيث يزرع فيها حوالي 18.67 ألف هكتار، أكثر من 2400 نوع من الزهور والأشجار فقط، وذلك من خلال عدة مشروعات صغيرة يوفر المشروع الواحد فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص في المحافظة من خلال وظائف مختلفة تتراوح بين التقليم والقص وخلافه، ما أدى إلى انتشال حوالي ألف أسرة من الفقر، بفضل نشاط ذلك القطاع الاقتصادي المهم.