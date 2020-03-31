مواد غذائية بديلة للحوم

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها خبراء التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، أن البقول يمكن أن تحل محل اللحوم في النظام الغذائي للإنسان. ويشيرون إلى أن العدس والحمص والبازلاء تحتوي على ألياف غذائية وبروتين لا يقل جودة وفائدة عن البروتين الموجود في اللحوم. وإضافة لهذا، يخفض تناول المواد البقولية خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على مستوى ثابت للكولسترول في الدم. ويقول البروفيسور كريس- إيتيرتون، “أضيفوا بعض الحمص إلى السلطة، واستخدموا البقوليات في غذائكم اليومي بدلا من الأرز والبطاطا واللحوم”. وحذر البروفيسور من أن جسم الإنسان يمكن أن يتفاعل مع تناول البقوليات بصورة مختلفة. لذلك لتجنب الشعور بعدم الراحة في الأمعاء ينصح بطهوها فترة طويلة.