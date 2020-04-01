إرشادات صحية حول عدوى كورونا خلال الحمل

قدمت مجموعة من الخبراء عددا من النصائح والإجراءات التي يجب أن تتخذ مع المرأة الحامل المصابة بمرض “كورونا” خلال فترة الحمل. حددت “الكلية الملكية البريطانية لأطباء التوليد وأمراض النساء”، و”الكلية الملكية للقابلات والكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل”، بمساهمة من الكلية الملكية لأطباء التخدير والصحة العامة في إنجلترا وحماية الصحة في اسكتلندا مجموعة نصائح لا يبدو أن النساء الحوامل أكثر عرضة لعواقب فيروس كورونا من عامة الناس ولا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الطفل أثناء الحمل. في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن يفرز في حليب الثدي، لذا فمن الملاحظ أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال فيروس كورونا من خلال حليب الثدي. وتنصح النساء الحوامل المصابات بالفيروس عند دخول المخاض وحضورهن إلى وحدة التوليد أن يتبعن إجراءات خطة الولادة الخاصة بهن بأكبر قدر ممكن.