دعوة للعلماء للمساعدة في مكافحة كورونا

أطلق مجموعة من العلماء مبادرة جديدة ودعوة لكل “العلماء”، بضرورة التطوع والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وتطرقت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إلى تلك المبادرة التي أطلقها العالم الأمريكي، مايكل ويلز، بشأن تشكيل مبادرة جديدة لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا. وقال ويلز: “نسعى من خلال تلك المبادرة إلى خلق طريقة ووسيلة للتواصل بين جميع العلماء في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للباحثين الراغبين والقادرين على المساعدة في جهود مكافحة كوفيد 19 المحلية، وستكون هذه المعلومات مصدرا حيويا لكل المؤسسات والوكالات الحكومية بناء على طلبهم، وأوضح ويلز، أن تلك المبادرة ستدعم كافة الجهود الوطنية لتنظيم عمليات تطوع العلماء في مكافحة فيروس كورونا. وبالفعل نجحت تلك المبادرة في 10 أيام فقط في ضم أكثر من 7 آلاف عالم إلى قاعدة بيانات ويلز، واستفادت بالفعل المنظمات والإدارات الحكومية في 12 دولة من المعلومات، وستساعد قاعدة بيانات ويلز على تنظيم عمل العلماء من أجل التوصل السريع إلى لقاح، للمضي قدما مع متخصصي العلوم الآخرين الذين يرغبون في الاستفادة منها. ويعتبر مشروع ويلز هذا ليس الوحيد، حيث كان يعمل في السابق على مطابقة العلماء الحريصين على المساعدة في محاربة الفيروس بفرص لاستخدام مهاراتهم، وكانت الجهود الإقليمية جارية بالفعل عندما أنشأ ويلز جدول بيانات غوغل لأول مرة.