“شانيل” توقف إنتاج الأزياء من أجل الكمامات

أعلنت مجموعة “شانيل” للأزياء، أنها سوف تساعد في تزويد فرنسا بالكمامات لمواجهة النقص الذي تعاني منه البلاد. وقالت شركة الأزياء الراقية إنها تعكف على صناعة النماذج الأولية وستبدأ في إنتاج الكمامات بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية، وجاء في بيان أصدرته الشركة “نحشد قوة العمل والشركاء لإنتاج كمامات وقمصان واقية، وأشارت إلى أنها لن تسرح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 موظف. وأعلن وزير الصحة الفرنسي أن الحكومة طلبت توريد أكثر من مليار كمامة خلال الأسابيع والشهور المقبلة، حيث أن البلاد تستخدم ما يصل إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.