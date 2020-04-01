كيف نتحدث مع الطفل عن فيروس كورونا

يشدد الخبراء على أهمية “التواصل الصحيح” مع الأطفال بشأن إعطائهم معلومات عن مرض كورونا، للحرص على سلامتهم الصحية والنفسية. وقالت الأخصائية في شؤون الأطفال بريتني نوبل، مجموعة من النصائح في هذا الصدد، أهمها: الحفاظ على الهدوء، إذ من المهم أن نفهم أن الأطفال يلتقطون الإشارات من الآباء والأصدقاء والعائلة، حيث إنهم يراقبون كيف يستجيب الأشخاص من حولهم لأخبار كورونا، لذلك يجب الحفاظ على الهدوء والطمأنينة، كذلك تنصح نوبل بأهمية تخصيص وقت معين للجلوس مع طفلك أو طفلتك والحديث عن فيروس كورونا، والاستماع للأسئلة التي تدور في أذهانهم بهذا الخصوص ومحاولة الإجابة عليها، لأنه “كلما زاد الغموض لديهم من المرض زاد قلقهم، وترى أنه ليس من العيب مصارحة الأطفال وكشف حقيقة الأشياء، لاسيما بشأن وباء كورونا، إلا أنه من الضروري معرفة طريقة إيصال المعلومة بكيفية تناسب أعمارهم، وتنصح نوبل أيضاً بأنه من المفيد الحد من التعاطي مع وسائل الإعلام بالنسبة للأطفال، لأن ذلك سيحميهم من القلق والتوتر. و ينصح الخبراء بإدماج الأطفال في عملية الوقاية من كورونا، من خلال تعليمهم كيف يحمون أنفسهم وغيرهم، وتعليمهم تقنيات غسل اليدين بالماء والصابون، وكيفية تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال”.