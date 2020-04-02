باحث: لم يسجل أي دواء عربي حتى الآن!

دمشق ــ فداء شاهين

لم يخف الدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب من كلية الصيدلة في جامعة عين شمس بمصر أن الدول العربية لم تسجل حتى الآن اختراع دواء عربي، في وقت لم يتم الاعتراف بالأدوية المحلية العربية، ومنها الخلة، والميرمية وغيرها، بسبب إجراءات ومشاكل تسجيل الدواء، مطالبا بالانفتاح في القوانين ولاسيما عند تسجيل الدواء وإسناده إلى مرجعية معينة حيث يتم إلغاء الابتكارية، وهنا يمكن إثبات فعاليتها من خلال تقنية علمية بحثية ومن قبل مراكز الأبحاث.

وأوضح سنجاب لـ “البعث” على هامش مشاركته في مؤتمر الصيدلة، الذي عقد مؤخرا بجامعة دمشق، أنه توجد طاقة عالية في سورية، ويجب التعاون بين البلدين في مجال الصناعة بوجود مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره في جامعة عين شمس، وهو على استعداد للتعاون مع الباحثين في سورية لتطوير الواقع الدوائي، كما يمكن إجراء أبحاث مشتركة غير تقليدية لاكتشاف أدوية ومواد أولية.