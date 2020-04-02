تفادى العدوى أثناء رعاية مريض بفيروس كورونا

تهدف الحكومات بقرارات حظر الحركة وتقييد الانتقالات إلى تقليص فرص انتقال مرض “كورونا من الأشخاص المصابين إلى المعافين. كي يتسنى لهذه الخطة النجاح، ينبغي على أولئك الذين يتعاملون مع المرضى المؤكدة إصابتهم أو المشتبه بهم، أن يتوخوا الحذر. في غضون ذلك، وجهت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” لمن يرعى أو يتعامل مع مريض أو شخص مشتبه في إصابته بـ”كوفيد 19″، ليبقى بعيدا عن العدوى، بأنه يجب على جميع أفراد الأسرة الذين لديهم شخص يشتبه (أو تم التأكد) في إصابته بالفيروس، التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد السعال أو العطس، وقبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، وقبل الأكل، وبعد استخدام المرحاض، وقبل وبعد رعاية المرضى، وعندما تكون الأيدي متسخة بشكل واضح”.

ونصحت المنظمة بعدم الاقتراب غير الضروري من الشخص المريض، وتجنب مشاركة الأشياء معه، مثل أدوات الأكل والأطباق والمشروبات والمناشف. وعند السعال أو العطس، يجب تغطية الفم والأنف بالمرفق، أو باستخدام منديل والتخلص منه على الفور. ولفتت المنظمة إلى ضرورة وضع الحالة الصحية لجميع الأفراد تحت الملاحظة، بحثا عن أعراض مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس؛ وحال تبين وجود أيًا منها، يجب الاتصال بالسلطات الصحية على الفور.