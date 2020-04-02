مطالبة بالتوقف عن المزاح بشأن كورونا في يوم “كذبة نيسان”

بعد انتشار الكثير من المزاح أو “النكت” في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بمناسبة يوم “كذبة الأول من نيسان”، طلبت الحكومة الألمانية بشكل رسمي من المواطنين التوقف عن المزاح بشأن فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة الألمانية، امس الأربعاء “في الوضع الحالي، نطلب منكم الامتناع عن اختلاق قصص عن موضوع الفيروس التاجي في يوم الأول من نيسان من هذا العام”. وأضافت الوزارة أنه من المهم تجنب إثارة النكت حول الفيروس من أجل “تقليل خطورة أن تصبح مكافحة الفيروس أكثر صعوبة بسبب المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع”. وبحسب “سي إن إن” فقد أكدت الوزارة أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” ليس مزحة بل هو حدث خطير. وصادقت الحكومة الألمانية، الاثنين الماضي، على حزمة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو، لمساعدة الشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد. وفرضت ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.