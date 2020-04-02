مياه تفيد بمكافحة فيروس كورونا

أعلن خبراء روس تطوير نوع من المياه المعالجة بالبلازما الباردة القادرة على محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات بفعالية منقطعة النظير، مشيرين إلى أنها يمكن أن تكون سلاحاً حتى ضد الفيروس التاجي المسبب لوباء “كوفيد 19”. وقال دميتري بالابولين رئيس شركة “ماغناريل أكوا” إن السائل الذي تم تطويره وأطلق عليه “ماغناريل” آمن تماماً للجسم لافتاً إلى أن المركب ينتج البلازما الباردة ويؤدي إلى ظهور أشكال مختلفة من الأوكسجين والهيدروجين التي تتلف خلايا الفيروسات كما يدمر هذا المركب الفيروسات بواسطة حمض الهيبوكلوروس. ويمكن استخدام هذه المياه في معالجة الأقنعة والأسطح المختلفة وللرش في الهواء وذلك لأنها آمنة للبشر وتتميز كذلك بتكلفة إنتاج منخفضة.