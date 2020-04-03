بعد الصافرة تأجيل الدوري و أفكار الاتحاد…

خيراً فعل اتحاد الكرة عندما بادر لنفي الشائعات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي حول نيته إنهاء الدوري الممتاز وفق الترتيب الحالي ، ليقطع الطريق بذلك على مروجي هذه الفكرة التي لا تبدو منطقية ولا تمت للعدالة بصلة.

ولا ندري صراحة سبب استعجال البعض معرفة مصير الدوري في ظل كون فترة التوقف الإجباري مطبقة في أكبر الدوريات العالمية والتي لا تعرف هي الأخرى كيف ستكون طريقة الاستئناف أو الإلغاء النهائي!!، أي أننا أمام موقف كروي عالمي لا يمس اتحادنا فقط بل يمتد لكل اتحادات العالم تقريبا.

لكن على اعتبار أن الفترة التي حددها اتحادنا لاستئناف مسابقاته في منتصف الشهر الجاري باتت قريبة والظروف مازالت غير مواتية مع تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مع الأندية لمعرفة وجهة نظرها، فإن الأجدى في ظل زيادة الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا أن يتم تعليق موعد استئناف المسابقات الكروية حتى إشعار أخر،وبالتالي يكون الاتحاد قد تخلص من ضغط عامل الوقت ومن إصرار بعض الأندية على إنهاء الموسم بأي طريقة.

وإذا كان التأجيل الاضطراري قد تسبب بالكثير من الارتدادات السلبية على أنديتنا من الناحية الفنية والمادية فإن استغلال اتحاد اللعبة هذا الأمر في الأيام الماضية لإصلاح ما يمكن في ملاعبنا أمر إيجابي للغاية وسيعود نفعه على كرتنا في المدى القريب كوننا سنتخلص من معضلة أرهقت لاعبينا خلال السنوات الماضية مع الأمل أن يشمل ملاعب بعض المحافظات الأخرى مثل طرطوس وحماة.

ختاما فإن تأجيل الدوري شر لابد منه ومهما كانت سلبياته كثيرة فإن إمكانية تجاوزها ليست صعبة لكنها تتطلب جرأة في القرار إن كان لناحية دعم الأندية ماليا أو النظر في وضع الدوري ككل في مرحلة لاحقة.

مؤيد البش