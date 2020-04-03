٨٥٠٠ منحة إنتاجية لدعم مشروع الزراعة الأسرية في اللاذقية

اللاذقية ــ مروان حويجة

تواصل مديرية زراعة اللاذقية أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الزراعة الأسرية الذي يجري التوسع في نشاطه وبرامجه تنفيذا لخطة الدعم الحكومي للزراعة الأسرية وتنمية المرأة الريفية.

وبحسب تقرير مديرية الزراعة فإن إجمالي عدد المنح الإنتاجية الموزعة في محافظة اللاذقية ضمن مشروع الزراعة الأسرية الذي يحظى بالدعم الحكومي بلغ منذ بداية تنفيذ المشروع وحتى تاريخ توزيع المرحلة الثالثة 8580 منحة إنتاجية، توزعت على مراحل عدة: الأولى 4220 منحة، والثانية 1860، والثالثة 1500. وأشارت المديرية إلى جهود مكثّفة بذلتها كوادر دائرة تنمية المرأة الريفية ودوائر المناطق والإنتاج النباتي، إضافة لكوادر الهندسة والنقل والإرشاد الزراعي بمشاركة مشروع التحول للري الحديث لإنجاز كل الأعمال المطلوبة في استلام مخصصات المحافظة من منحة الزراعة الأسرية (الدعم الحكومي) والبالغ عددها 1500 منحة، حيث تم تسليم المستفيدين في قرى دائرة زراعة المركز البالغ عددهم في هذه المرحلة 376 أسرة مخصصاتهم فور وصولها.

كما تم تسليم مخصصات قرى دائرة زراعة جبلة البالغ عددها 393 إلى اللجان المحلية في القرى المختارة ليصار لتسليمها للمستفيدين تباعا وبالنسبة للمستفيدين في منطقتي الحفة والقرداحة سيتم الانتهاء من العمل على ايصال المنح للمستفيدين الذين تم اختيارهم و تتضمن المنحة شبكة ري بالتنقيط وسلة بذار بثمانية أصناف صيفية وشتوية, منها: بذار كوسا, فول, بازلاء, بصل بكميات تكفي لزراعة حديقة منزلية بمساحة ٤٠٠ متر مربع بغرض تلبية الاحتياجات للأسرة ولتسويق الفائض عن حاجتها.