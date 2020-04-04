الصحة العالمية تنفي خلو سورية من كورونا خلال 21 يوماً.. بدء تطبيق حظر تجوال الجمعة والسبت في سورية والسماح بالعمل جزئياً لمحال إصلاح السيارات ومعامل النسيج والمطابع

مددت رئاسة مجلس الوزراء تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكل الأنشطة الأخرى التي تترافق مع تجمعات بشرية حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، فيما بدأ تطبيق حظر التجوال في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي، تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا. وقد عممت وزارة الداخلية على عسكريي قوى الأمن الداخلي لتنفيذ الحظر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات، مع الإبقاء على الاستثناءات السابقة.

إلى ذلك، سمحت محافظة دمشق بعمل أصحاب الفعاليات المرخصة للمنشآت الغذائية والبلاستيكية وأكياس النايلون في منطقة ابن عساكر الصناعية ومحال إصلاح ميكانيك وكهرباء السيارات وخراطة المحركات وبيع القطع التبديلية في منطقة حوش بلاس الصناعية ومجمع القدم الصناعي، ومهن الصناعات النسيجية وصناعة التريكو والجوارب وخياطة الألبسة في منطقة الزبلطاني الصناعية، إضافة إلى المطابع المرخصة أصولاً ضمن المحافظة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً مع الالتزام بمواعيد الحظر المطبقة يومي الجمعة والسبت.

‏من جهتها، نفت منظمة الصحة العالمية ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي في سورية حول التوقع بإعلان سورية “بلداً ناجياً” من وباء كوفيد 19 خلال فترة 21 يوما، مشيرة في بيان نشرته على صفحتها الخاصة بسورية على تويتر إلى أنه لا وجود لما يسمى “لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية”، وأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة كوفيد 19 وتوقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سورية أو في أي بلد آخر.