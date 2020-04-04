هزة بقوة 7,4 درجات تضرب الساحل السوري

ضربت هزة أرضية متوسطة بقوة 7,4 درجات على مقياس ريختر مساء أمس السواحل السورية بعمق 20 كم وعلى بعد 65 كم من مدينة اللاذقية، وذلك عند الساعة 15,21 بالتوقيت المحلي، وشعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب.

وسجل المركز الوطني للزلازل هزة ارتدادية جديدة بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر وعمق 9 كم عند الساعة 21,26 بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 48 كم من مدينة اللاذقية.

وكانت هزة بحرية خفيفة ضربت في 27 آذار الماضي قبالة سواحل سورية “الحدود اللبنانية السورية” بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 كم على بعد 53 كم غرب مدينة طرطوس.