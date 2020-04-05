شفاء حالتين من 16 مسجلة في سورية.. إغلاق كورنيش بانياس للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة أمس شفاء حالتين من الحالات الـ 16 المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليصبح عدد الحالات المتبقية 12 حالة إصابة بعد وفاة حالتين سابقاً، فيما حظرت محافظة طرطوس التجول على كورنيش بانياس وأغلقته في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وحفاظا على الصحة العامة وذلك بعد يوم على إصدارها قرارا بمنع التجول على الكورنيش البحري في طرطوس.

في دمشق استمر تأمين نقل العسكريين المسافرين حيث سيرت المحافظة 128 وسيلة نقل، من كراج البولمان في القابون ومن مركز انطلاق الشمال كراج العباسيين، إلى ريف دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور.

وتم تسيير 17 بولماناً و42 ميكروباص- شبه بولمان- و55 سرفيس- فان و11 سرفيس و3 باصات نقل داخلي إلى المحافظات المذكورة حسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن الدباس الذي أشار إلى أن جميع الحافلات يتم تعقيمها قبل الدخول إلى مركز الانطلاق واتخاذ الإجراءات الصحية حفاظاً على السلامة العامة.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها تأجيل تسجيل طلاب التعليم المفتوح على مقررات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020 وايقاف مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه حتى إعادة الدوام في الجامعات.

وعدت الوزارة الفترة من تاريخ إيقاف الدوام 14/3/2020 وحتى تاريخ إعادة الدوام في الجامعات مبررة ولا تدخل ضمن المدد المحددة للتسجيل في مرحلة أطروحة الماجستير، ومبررة لطلاب الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة الموجودين خارج سورية حاليا ولم يتمكنوا من العودة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة على صعيد العالم للتصدي لفيروس كورونا، ومبررة أيضا لطلاب الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” المسجلين في مرحلة الأطروحة بمن فيهم الطلاب المشمولون بالمرسوم رقم 69 لعام 2019.

ولا تحسب الفترة من تاريخ 14-3-2020 وحتى تاريخ اعادة الدوام في الجامعات من ضمن مدد الإيفاد الأساسية والتمديد والتجميد للموفدين داخليا.