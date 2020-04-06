نهاية حزينة لحارس منتخبنا الوطني الأسبق “جوزيف شمعون”

أعلن نادي الجهاد الحداد على روح أحد أبرز لاعبيه منذ تأسيسه وأحد لاعبي منتخبنا الوطني في السبعينيات الكابتن “جوزيف شمعون” الذي فارق الحياة في مكان إقامته الحالية بالسويد نتيجة إصابته بفيروس كورونا، حيث يعتبر الراحل أحد الأسماء اللامعة التي لها ذكريات رياضية جميلة في ملاعب القطر واسمه سيبقى خالداً في الأذهان .

وقد بين الكابتن فؤاد القس رئيس نادي الجهاد السابق في حديثه مع “البعث” تفاصيل عن مسيرة الراحل الذي انضم إلى ملاعب كرة القدم في سنوات عمره الباكرة مع تمثيله منتخبات مدارس المحافظة، واللعب مع الفرق الشعبية المحلية في القامشلي، ولعب مع نادي الرافدين وحقق معهم مراكز متقدمة.

وأضاف القس: عام 1970 مع تأسيس نادي الجهاد أصبح حارساً للمرمى في الفريق الأول بكرة القدم، وانتشر صيته بشكل سريع مع تألقه، فتمت دعوته لتمثيل المنتخب الوطني لعدد من السنوات وشارك في نهائيات آسيا في الكويت عام ١٩٨٠ وبالتزامن حمى عرين نادي الجيش، وشارك معه في بطولات كثيرة داخلية وخارجيّة، وبعد تلك التجربة المثالية عاد لناديه الأم الجهاد وساهم بصعود الفريق الأول للدرجة الممتازة عام 1980، وعام 1986 اعتزل اللعب وباشر مهمته التدريبيّة كمدرب لحراس نادي الجهاد.

عبد العظيم العبد الله