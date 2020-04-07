إعلان الشركة العامة لأعمال الكهرباء و الاتصالات عن مناقصة لتوريد أسلاك التأريض الفولاذي و نواقل قدرة  المنيوم فولاذ / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 63538

تعلن الشركة العامة لأعمال الكهرباء و الاتصالات / فرع التوتر العالي / عن رغبتها بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتوريد أسلاك التأريض الفولاذي و نواقل قدرة المنيوم فولاذ و ذلك وفق المواصفات الفنية و دفاتر الشروط الفنية و الحقوقية و المالية و جدول الكميات

تأمينات مؤقتة : / 8500000.00 ل.س /

تأمينات نهائية : / 10 % / من قيمة الاحالة

مدة التوريد / 15 يوم /

لا يمكن تجزئة العرض

قيمة الاضبارة : 3000.00 ل.س

تقدم العروض إلى ديوان الفرع الكائن بحماه – طريق سلمية حتى موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 15 / 4 / 2020 و تفض العروض في الساعة العاشرة من اليوم التالي

المدير العام

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