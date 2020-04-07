إعلان الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عن طلب عروض أسعار داخلي للمرة الثانية لإنشاء معمل لتعبئة المياه الطبيعية في عبوات بأحجام مختلفة في منطقة الخفسة بريف حلب (مفتاح باليد) / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 63540

تعلن الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عن طلب عروض أسعار داخلي بالظرف المختوم لإنشاء معمل لتعبئة المياه الطبيعية في عبوات بأحجام مختلفة في منطقة الخفسة بريف حلب (مفتاح باليد) وفقا لدفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية وملاحقها المعدة لهذه الغاية والتي يمكن الحصول عليها من المديرية التجارية بالشركة.

فعلى الراغبين بالاشتراك تقديم عروضهم مغلقة إلى ديوان الشركة أو إرسالها بالبريد المضمون على العنوان التالي:

سوريا – طرطوس – الشركة العامة لتعبئة المياه – مدخل طرطوس الشمالي –ص ب /41/.

– التأمينات الأولية : /225000000/ ل.س فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية: 10% من قيمة التعاقد.

– آخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء في 29/4/2020.

– فترة التوريد : اقصر فترة ممكنة.

– مدة ارتباط العارض بعرضه /120/ يوماَ من التاريخ الذي يلي آخر موعد لاستلام العروض.

– سعر دفتر الشروط /3000/ل.س

المدير العام

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