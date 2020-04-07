تعلن الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عن رغبتها بالتعاقد عن طريق مزاد بالظرف المختوم لبيع مخلفات إنتاج العام 2020 (نايلون تالف – نفايات PET – طبالي خشبية تالفة – خشب كسر) الغير صالحة للعملية الإنتاجية بالوحدات التابعة وفق دفتر الشروط المعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول عليه من المديرية التجارية بالشركة.

فعلى الراغبين بالاشتراك تقديم عروضهم مغلقة إلى ديوان الشركة أو إرسالها بالبريد المضمون على العنوان التالي:

طرطوس – الشركة العامة لتعبئة المياه – مدخل طرطوس الشمالي – ص ب /41/.

– التأمينات الأولية :

/600000/ ل.س فقط ستمائة ألف ليرة سورية لا غير للعرض الكامل.

/300000/ ل.س فقط ثلاثمائة ألف ليرة سورية للعرض الكامل لكل من وحدتي الدريكيش ونبع السن

/300000/ ل.س فقط ثلاثمائة ألف ليرة سورية للعرض الكامل لكل من وحدتي بقين والفيجة

/ 150000/ ل.س فقط مائة وخمسون ألف ليرة سورية لكل مادة على حدى

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد التقديرية .

– يحق للعارض التقدم بعرض لوحدتي الدريكيش ونبع السن على حدى وبقين والفيجة على حدى وبعرض لمادة أو أكثر.

– يلتزم العارض بعرضه لمدة /60/ يوم تلي أخر موعد لتقديم العروض.

– أخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 26/4/2020.وتفض العروض في اليوم التالي

الساعة الحادية عشرة صباحاً.

– تقبل العروض المجزأة.

المدير العام

63541