إعلان الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عن مناقصة لتوريد كمية /5/مليون  قطعة بريفورم  قياس 0.5 ليتر لزوم حاجة الوحدات التابعة / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 63539

تعلن الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عن إجراء مناقصة وبالظرف المختوم لتوريد كمية /5/مليون قطعة بريفورم قياس 0.5 ليتر لزوم حاجة الوحدات التابعة وفقا لدفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية المعدة لهذه الغاية والتي يمكن الحصول عليها من المديرية التجارية بالشركة .

فعلى الراغبين بالاشتراك تقديم عروضهم مغلقة إلى ديوان الشركة أو إرسالها بالبريد المضمون على العنوان التالي:

طرطوس – الشركة العامة لتعبئة المياه – مدخل طرطوس الشمالي – ص ب /41/.

– التأمينات الأولية : /3000000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية.

– التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم 26/4/2020.وتفض العروض في اليوم التالي الساعة الحادية عشرة.

– فترة التوريد : على دفعات وخلال /60/ يوم من تاريخ أمر المباشرة.

– مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يوماَ من التاريخ الذي يلي آخر موعد لاستلام العروض.

المدير العام

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