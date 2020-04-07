إعلان الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية عن إجراء استدراج عروض لشراء (3000) مجموعة ريسيفر (HD) أجهزة استقبال رقمية من الأقمار الصناعية عالية الدقة على أساس نصف مفكك (SKD) مع كافة المواد اللازمة  للإنتاج والتغليف / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 63537

تعلن الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية عن إجراء استدراج عروض لشراء (3000) مجموعة ريسيفر (HD) أجهزة استقبال رقمية من الأقمار الصناعية عالية الدقة على أساس نصف مفكك (SKD) مع كافة المواد اللازمة للإنتاج والتغليف وبوحدة تحكم عن بعد وفق المواصفات الفنية المحددة بالملحق وذلك وفق دفتر الشروط الحقوقي والفني والمالي الذي يطلب من المديرية التجارية بقيمة /10000/ ل.س، فعلى الراغبين بالاشتراك التقدم بعرض أسعار بالظرف المختوم باسم الشركة و يذكر عليه (موضوع طلب عروض أسعار) بحيث تودع في ديوان الشركة بدمشق القابون أو يرسل بالبريد الرسمي إلى/ سيرونيكس ص.ب 951 / و ضمن الشروط التالية :

يُنظم هذا الإعلان القانون رقم /51/ لعام 2004 ، و المرسوم /450/ لعام 2004،والمرسوم /44/

لعام 2005 وتعليماته التنفيذية الخاص برسم الطابع، والمرسوم /54/ لعام 2013 وتعليماته التنفيذية .

التأمينات الأولية : (1000000) ل.س / مليون ليرة سورية تسدد بشكل نقدي أو بموجب شيك مصدق صادر باسم الشركة صادرة عن مصرف معتمد في القطر .

3) التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالــة.

4) تعتبر الأسعار المُقدمة أسعار نهائية و غير قابلة للكسر .

5) على العارض تقديم : نموذج عن الريسيفرات للدراسة والإختبار والتجريب مدون عليه المواصفات الفنية .

6) مدة التنفيذ : (120) يوم ميلادي اعتبارا ً من تاريخ بدء التنفيذ وأمر المباشرة.

7) مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ يوم من اليوم التالي لتاريخ آخر موعد لتقديم العروض .

8) يمكن تقديم العرض المالي بالقطع الأجنبي ، على أن يتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق وفق سعر

مصرف سورية المركزي بموجب شيك أو حوالة مصرفية .

9) تُقبل العروض لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 3/ 5 /2020 .

10) يتم فض العروض في مقر الشركة بالقابون الساعة العاشرة صباحا ً بتاريخ 4 / 5 / 2020 .

دمشق في 7 / 4 / 2020 .

المدير العام

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